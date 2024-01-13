大马超级1000赛半决赛，刚摆脱伤病的韩国一姐安洗莹以21比17、21比11两局轻取中国的张艺曼，将与戴资颖力争2024首冠。

小戴在另一场半决赛中先衰后盛以17比21、21比15、21比18逆转陈雨菲，走出近5仗交手皆败阴影。

小戴曾在2013年，然后2017到19年疫情之前，成功在大马公开赛取得三连冠，所以吉隆坡一直被视为其福地。值得一提的是，戴资颖确认今年杪会退役，而这次是她最后一次参加大马公开赛，她表示与其去想争夺第5次夺冠，自己更想好好享受比赛。

男单方面，丹麦的安东申直落两局21比16、21比7战胜中华台北的林俊易后，率先杀进男单决赛，硬碰中国猛将石宇奇，同时也将为师兄安赛龙报仇。安赛龙在稍后的比赛以12比21、21比19、17比21爆冷不敌中国一哥。这是安赛龙和石宇奇的第12次交手，安赛龙以9胜3负占据绝对优势。

韩国混双组合金元昊与郑娜银以两局21比16首次携手晋级超级1000赛级别赛事的决赛。

日本的第二种子渡边勇大与东野有纱则经过了三局苦战以21比15、12比21及21比15拿下蒋振邦与魏雅欣，晋级明日决赛。

男双半决赛，“印度双塔”谢提与雷迪以21比18、22比20战胜韩国世冠徐承宰与姜敏赫挺进决赛。而中国的“梁王组合”梁伟铿与王昶以21比18、19比21、21比13力挫日本前世冠“小保组合”保木卓郎与小林优吾，连续两届杀进决赛。

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