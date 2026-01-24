Kontinjen Berbasikal Para Malaysia mengharungi hari yang hebat di Nakhon Ratchasima apabila mereka meraih empat pingat emas daripada lima yang ditawarkan dalam acara berbasikal trek di Sukan Para ASEAN 2025.

Mohamad Yusof Hafizi Shaharuddin menang dalam acara 1 km Ujian Masa C1-C2 Lelaki, mencatat masa 1:16.005 saat meninggalkan pemain Indonesia Alana Tifan Abid (1:16.655s) untuk perak dan Rimtamad Teerayut dari Thailand (1:25.237s) gangsa.

Ahmad Ahlami Mohamad kemudian memberikan Malaysia pingat emas kedua hari ini dalam ujian masa 1km B Lelaki dengan 1:06.252s, mengenepikan Surachai dari Thailand (1:06.620s) dan rakan senegara Malaysia Mohd Khairul Hazwan Wahab (1:07.207s).

Nur Suraiya Muhamad Zamri menghadiahkan pingat emas ketiga Malaysia apabila dia mencatat 1:16.203s untuk memenangi ujian masa 1km Wanita B, meninggalkan Boonmalert Watcharobon dari Thailand (1:16.254s) untuk meraih perak dan Zulaika dari Indonesia (1:17.046s) gangsa.

Pingat emas keempat Malaysia hari ini diraih dalam Pecut Berpasukan Tandem Campuran, dengan Thailand dan Indonesia mendapat keputusan

perak dan gangsa, masing-masing.

Malaysia terlepas peluang membuat sapuan bersih apabila Zuhairie Ahmad Tarmizi (1:10.425s) dan Ahmad Zharif Ahmad Nazri

(1:10.490s) hanya mampu meraih perak dan gangsa, masing-masing, dalam Percubaan Masa 1km C3-C5 Lelaki, yang dimenangi oleh Niwanti Jaturong dari Thailand (1:08.321s).

