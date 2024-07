The world’s best athletes like Patrick Lange (GER), Magnus Ditlev (DEN), Rudy von Berg (USA), Daniel Baekkegard (DEN), Leon Chevalier (FRA), Clement Mignon (FRA), Laura Philipp (GER), and Svenja Thoes (GER) and Els Visser (NED) have to conquer the traditional distance of 3.8 km swimming, 180 km cycling and 42.2 km running through the triathlon district of Roth in Bavaria, Germany.

