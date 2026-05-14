Ketua jurulatih Selangor FC, Kim Pan-gon, meraikan kejayaan pasukannya mara ke final Kejohanan Kelab ASEAN Shopee Cup™ pada Rabu dengan mengucapkan terima kasih kepada barisan pemain kerana menghadiahkan “hadiah yang sangat besar” buat dirinya menerusi tempat ke pentas final menentang juara bertahan Buriram United FC.

Pemenang Shopee Star of the Match, Chrigor Moraes, menjaringkan dua gol di Stadium Thiên Trường di Ninh Binh ketika wakil Liga Super Malaysia itu melengkapkan kemenangan agregat 4-1 ke atas juara V.League 1, Nam Ðịnh FC, sekali gus mara ke perlawanan akhir minggu depan.

“Ia adalah hadiah yang sangat besar daripada para pemain sepanjang musim sejak saya menyertai kelab ini,” kata jurulatih dari Korea Selatan itu yang mengambil alih Selangor pada Januari lalu.

“Kami cuba membentuk DNA dan identiti bola sepak kami sendiri. Kami bekerja hari demi hari dan perlawanan demi perlawanan, dan kini kami dapat merasai DNA serta identiti Selangor.

“Kami adalah pasukan yang sangat menyerang, tetapi pada masa sama sangat kukuh dengan semangat kerja berpasukan yang tinggi. Semua orang sangat profesional. Bagi saya, itulah perkara yang paling saya banggakan.”

Rekod Kim sejak dilantik sememangnya mengagumkan apabila Selangor memenangi 14 perlawanan dan hanya tewas sekali daripada 20 aksi di bawah kendaliannya.

Selangor sekali lagi mempamerkan aksi cemerlang pada Rabu apabila Red Giants menambah kelebihan selepas menang 2-1 pada aksi pertama, dengan Chrigor melebarkan jurang menerusi sepakan penalti deras pada minit ke-40 selepas Mitchell Dijks mengasari Mohammad Abdualnadi.

Nam Định terus berusaha mencari jalan kembali ke dalam perlawanan sepanjang babak kedua, namun ketika pasukan tuan rumah semakin terdesak, Selangor berjaya menghukum menerusi serangan balas pada minit terakhir apabila Chrigor menjaringkan gol kedua untuk memastikan kemenangan mutlak.

“Ia adalah persembahan hebat daripada semua pemain kami,” kata Kim. “Kami bermain dengan baik. Mereka mengikut pelan kami dengan sangat baik.

“Nam Định melakukan tekanan yang sangat kuat pada awal permainan tetapi kami cukup kuat untuk menahannya dalam situasi itu. Kami berjaya mendapatkan gol dan ia sangat penting. Saya sangat bangga dengan semua pemain dan para penyokong kami.

“Selangor layak mara ke final. Kami memang layak berada di sana. Kami akan cuba memberikan yang terbaik.”

Jurulatih Nam Định, Vũ Hồng Việt pula kecewa dengan persembahan pasukannya selepas wakil Vietnam itu kehilangan rekod sempurna di laman sendiri dalam Shopee Cup™ dan tersingkir daripada kejohanan.

“Saya rasa penalti itu telah memusnahkan pelan permainan yang kami sediakan dan pada separuh masa kedua kami sebenarnya bermain jauh lebih baik,” katanya. “Kami memberi tekanan kepada lawan tetapi keinginan terlalu kuat untuk menyamakan kedudukan menyebabkan banyak hantaran tidak menjadi dan banyak kehilangan penguasaan bola.

“Lawan kami merampas bola, melakukan serangan balas dan menjaringkan gol kedua ketika sudah terlambat untuk kami melakukan apa-apa lagi.” – aseanutdfc.com

