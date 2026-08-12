The Play-Offs for the ASEAN Club Championship Shopee Cup™ 2026/27 will kick off on 4 September 2026.
Four teams from the Philippines, Brunei Darussalam, Myanmar and Laos will be taking part.
Manila Digger FC from the Philippines will take on Brunei Darussalam’s Kasuka FC, while Ezra FC of Laos will face Myanmar’s Shan United FC to determine the two clubs that will qualify for the Group Stage of ASEAN Club Championship Shopee Cup™ 2026/27.
Fixtures as follows –
|DATE
|MATCH #
|LEG
|MATCH
|VENUE
|KICK-OFF
(LOCAL TIME)
|KICK-OFF (GMT)
|Sep 4
|1
|Leg 1
|MANILA DIGGER FC (PHI) v KASUKA FC (BRU)
|Rizal Memorial Stadium, Manila
|7pm
|11am
|Sep 11
|2
|Leg 1
|EZRA FC (LAO) v SHAN UNITED FC (MYA)
|Thuwunna Stadium, Yangon
|6pm
|11.30am
|Sep 12
|3
|Leg 2
|KASUKA FC (BRU) v MANILA DIGGER FC (PHI)
|Hassanal Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan
|8.15pm
|12.15pm
|Sep 14
|4
|Leg 2
|SHAN UNITED FC (MYA) v EZRA FC (LAO)
|Thuwunna Stadium, Yangon
|6pm
|11.30am
#AFF