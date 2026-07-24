Ketua jurulatih sementara Malaysia, Tan Cheng Hoe, menyeru barisan skuadnya yang terdiri daripada pemain berpengalaman dan muka baharu untuk berjuang bersama sebagai satu pasukan ketika mereka memulakan cabaran ASEAN Hyundai Cup™ 2026 menentang Myanmar di Yangon pada Sabtu.

Harimau Malaya akan turun dalam aksi pembukaan Kumpulan B di Stadium Thuwunna dengan sasaran untuk mencatat permulaan yang baik menentang pasukan Myanmar yang mendapat suntikan semangat susulan ketibaan jurulatih berpengalaman dari Norway, Jørn Andersen.

“Sudah tentu, kami mahu mencapai tahap tertentu dalam kejohanan ini dan kami akan memberi tumpuan kepada satu perlawanan pada satu masa. Diharapkan para pemain dapat membina keserasian dan bekerjasama dengan baik. Paling penting bagi saya ialah keharmonian dalam pasukan,” kata Tan.

Malaysia pernah menjuarai kejohanan bola sepak utama rantau ini sekali, pada 2010, ketika Tan menjadi penolong jurulatih kepada Datuk K. Rajagopal. Beliau juga mengendalikan pasukan pada 2018 apabila Malaysia muncul naib juara kepada Vietnam selepas tewas 3-2 secara agregat dalam perlawanan akhir.

Dalam enam pertemuan terdahulu antara kedua-dua negara, Malaysia dan Myanmar masing-masing mencatat dua kemenangan. Malaysia memenangi dua pertemuan terbaharu pada 2022 dan 2018, manakala dua lagi perlawanan berakhir dengan keputusan seri.

Dengan sembilan pemain yang masih belum pernah beraksi di peringkat antarabangsa dalam skuadnya, Tan akan bergantung kepada pemain berpengalaman seperti Syafiq Ahmad, Paulo Josué dan Mohamadou Sumareh. Beliau juga sedar bahawa keputusan yang baik pada Sabtu amat penting sebelum Malaysia beraksi dalam perlawanan pertama di laman sendiri menentang Laos pada Selasa depan.

“Jika melihat kepada Kumpulan B, Thailand merupakan pasukan pilihan. Saya fikir pasukan lain mempunyai peluang yang sama untuk mara ke pusingan seterusnya,” katanya.

“Dalam mana-mana kejohanan, perlawanan pertama sentiasa menjadi yang paling sukar. Perlawanan menentang Myanmar ini sangat penting. Kami mempunyai gabungan yang baik antara pemain senior dan pemain bawah 23 tahun, manakala sebahagian daripada mereka menerima panggilan pertama. Jadi, kami berharap dapat memperoleh keputusan yang positif.”

Dalam kalangan muka baharu, penyerang yang berpangkalan di Amerika Syarikat, Wan Kuzain Wan Kamal, dijangka diberi peluang untuk memainkan peranan penting bersama skuad Malaysia.

“Kami tahu Wan Kuzain sangat bersemangat untuk mewakili Malaysia. Pemain dengan sikap dan keinginan seperti ini perlu diberikan peluang. Diharapkan beliau dapat membina keserasian dengan pasukan,” kata Tan.

Andersen, yang membimbing DPR Korea dan Hong Kong layak ke Piala Asia AFC masing-masing pada 2019 dan 2023, berkata para pemainnya bersedia untuk bermain secara menyerang sejak wisel permulaan.

“Kami mempunyai satu objektif untuk perlawanan esok. Kami bermain di laman sendiri dan kami mahu menang,” kata jurulatih dari Norway itu.

“Kami tahu ia akan menjadi sukar kerana beberapa pasukan dalam kumpulan ini berada pada kedudukan lebih tinggi daripada kami dan mempunyai sumber serta kualiti yang lebih baik. Namun, jika kami dapat bermain dengan berani, menerapkan corak permainan kami dan menyerang Malaysia, kami mungkin mempunyai peluang.”

Selepas menghabiskan tempoh lebih sebulan di Yangon sejak pelantikannya, Andersen berasa gembira dengan tindak balas para pemainnya dalam sesi latihan.

“Saya dapat melihat bahawa para pemain mula memahami corak permainan dan kaedah saya. Perlawanan pembukaan esok amat penting. Jika kami tidak menang, keadaan akan menjadi sukar,” katanya.

Like this: Like Loading...