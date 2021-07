Perlawanan terakhir peringkat kumpulan A saingan bergu wanita menyaksikan Chow Mei Kuan – Lee Meng Yean melakar kemenangan straight set ke atas pasangan Great Britain, Chloe Birch-Lauren Smith.

Meskioun sudah tersingkir daripada perebutan untuk ke peringkat suku akhir, namun Mei Kuan dan Meng Yean tetap memberikan pertarungan yang sengit untuk meraih kemenangan.

Seperti yang dijangka, bergu Great Britain tidak memberi laluan mudah untuk bergu negara mencari peluang terbuka.

Namun Mei Kuan dan Meng Yean tampak sudah mampu membaca corak permainan Chloe dan Lauren mengekalkan fokus sepanjang 44 minit untuk memastikan kemenangan 21-19, 21-16.

Tamat tiga perlawanan peringkat kumpulan A, Choe Mei Kuan-Lee Meng Yean menghuni tangga ketiga dibelakang dua bergu yang telahpun mengesahkan slot ke suku akhir, Greysia Polli-Apriyani Rahayu (Indonesia) dan bergu tuan rumah, Yuki Fukushima-Sayaka Hirota.

Ini merupakan penampilan sulung bergu negara wanita ini di pentas Olimpik.

Dua lagi wakil negara akan turun disebelah petang, iaitu perseorangan wanita, Soniia Cheah yang akan berdepan pemain Hungary, Laura Sarosi dan bergu lelaki, Aaron Chia-Soh Wooi Yik yang akan menentang bergu dari Kanada Jason Ho- Nyl Yakura

kami ber2 memang try our best, ini our last match , so we try our best. tq kpd semua msia supporter , and famili. tq every one for ur support

saya rasa tough jugak, kami sudah buat yg terbaik, walaupun keputusan tidak memihak kepada kami tetapi kami sudah beri yang terbaik

tokyo 2020 sudah habis, kami perlu kembali untuk jadi lebih kuat

