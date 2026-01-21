Pelumba basikal Yusof Hafizi Shaharuddin menyampaikan pingat emas pertama Malaysia pada Sukan Para ASEAN 2026 dengan kemenangan dalam Percubaan Masa Individu Lelaki C1-C2 di Universiti Teknologi Suranaree.

Pemain berusia 28 tahun itu memperoleh kemenangan apabila dia mencatat masa 32:39.887s – mendahului pemain Indonesia Tifan Abid Alana (35:39.593s) dan Rimtamad Teerayut dari Thailand (36:29.642s).

“Saya tidak sangka untuk memenangi emas, saya hanya berharap untuk memenangi pingat. Saya melakukan yang terbaik kerana saya hanya mahu membawa kegemilangan kepada negara, itu sahaja,” kata Yusof Hafizi, yang akan mengadakan tiga lagi acara akan datang.

Dalam Percubaan Masa Individu Wanita, Nur Azlia Syafinaz terpaksa berpuas hati dengan pingat perak dengan catatan masa 35:38.00s.

Jannah Vanza Mifthahul dari Indonesia memenangi emas dalam masa 34:55.616s, manakala Watcharobon dari Thailand menduduki tempat ketiga dengan 35:57.202s untuk gangsa.

