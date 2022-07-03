雅思两度卫冕

（吉隆坡3日讯）原本被寄望在哪里跌倒就从哪里站回起来的桃田贤斗，能够在大马赛有一番作为，何奈难得一次杀入决赛却最后更凸显与安赛龙的差距越拉越远，两局仅仅获得11分。安赛龙也将交手记录提升至3胜14负，首度称霸大马赛，这也是丹麦男单时隔15年后再度夺得大马赛冠军。

中国混双雅思组合郑思维/黄雅琼21-13 21-18战胜泰国的德查普/莎西丽。今天莎西丽明显不在状态，抵挡不住雅思凌厉的攻势，回球也不到位，这也扰乱了身旁的德查普，拱手让出冠军。雅思组合最近豪取25连胜，及5项冠军。雅思组合卫冕之余也是大马超级巡回赛的三连冠。

女双方面，中国的张殊贤/郑雨和印尼的拉哈尤/西蒂展开了激烈的对攻战，结果拉哈尤/西蒂更能坚持到最后，尤其是第三局的最后关头相对地更少失误而奠定了胜利，成绩为21-18 12-21 21-19。拉哈尤/西蒂今年初搭档以来很快地便进入状态，屡得佳绩，在第三个赛事便勇夺冠军，这也是印尼女双时隔55年后，再度在大马赛称霸。

中国一姐陈雨菲与泰国一姐拉差诺各自在有利的场地拿下一局，平分秋色，第三局拉差诺一直保持着领先优势，领跑至结束，比赛成绩21-15 13-21 21-16 ，阔别六年再夺大马赛冠军，同时也结束对陈雨菲的8连败纪录。

日本男双世界冠军保木卓朗/小林优吾激战三局以24-22 16-21 21-9 战胜印尼双A组合阿菲/阿迪安托将交手记录提升至3胜2负，拿下今年第二个冠军。

今天的五个项目，分别由中国、印尼、日本、泰国和丹麦各得一个冠军。

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