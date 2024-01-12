大马国羽头号男双谢定峰与苏伟译以21比16、18比21、13比21不敌2023年世界冠军姜敏赫与徐承宰，缘悭半决赛。双方共3次交手后，“峰译组合”稍以1胜2负落下风。

谢苏在首局15比16落后的情况，连取6分反败为胜。韩国组合在次局在20比15被谢苏挽救了3个局点后，以21比18扳回一城。

决胜局，双方在上半局还打得胶着，下半局谢苏失误连连，姜徐组合连续得分以16比10甩开差距，谢苏被迫吞下败仗，大马军团也宣告全军覆没。

自由人男双“新宇组合”王耀新与张御宇强在较早的比赛，以直落2局15比21、9比21不敌7号种子“小保组合”保木卓朗与小林优吾，马来西亚自由人男双王耀新与张御宇点出，他们今日输在前3拍，下周在印度公开赛首圈再次对上同一支对手，他们将放眼报回一箭之仇。

中国世界第1郑思维与黄雅琼力战三局，以11比21、21比18、17比21不敌韩国的金元昊与郑银娜，无缘晋级4强，提前卫冕失败。

金元昊与郑银娜4强对阵新加坡夫妻档许永凯与陈薇涵，后者以21比16、21比19勇挫泰国强档德查波与萨希莉。

韩国世界冠军徐承宰与蔡侑玎也铩羽，以19比21、14比21败给中国新星蒋振邦与魏雅欣。

蒋振邦与魏雅欣的4强对手是日本老牌组合渡边勇大与东野有纱，后者在内战以21比14、21比8轻取队友绿川大辉与斋藤夏。

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