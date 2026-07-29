Ketua jurulatih Malaysia, Tan Cheng Hoe, percaya kemenangan 4-0 ke atas Laos di Kuala Lumpur pada Selasa akan meningkatkan lagi keyakinan anak buahnya menjelang aksi penting menentang Thailand dalam ASEAN Hyundai Cup™ 2026, ketika juara edisi 2010 itu memburu tempat ke pusingan kalah mati.

Kemenangan tersebut merupakan kemenangan kedua berturut-turut Harimau Malaya selepas menewaskan Myanmar dalam aksi pembukaan, sekali gus meletakkan Malaysia di tangga teratas Kumpulan B menjelang pertemuan dengan juara tujuh kali, Thailand, di Bangkok pada Sabtu.

“Sebagai jurulatih, saya amat berpuas hati dengan keputusan ini,” kata Tan. “Kami terus membina momentum dan meningkatkan persefahaman dalam pasukan.

“Meraih tiga mata lagi memberikan kami motivasi tambahan menjelang perlawanan seterusnya menentang Thailand. Namun, masih banyak aspek yang perlu kami perbaiki untuk memperkukuhkan pasukan.

“Kini kami mempunyai dua hari lagi untuk membuat persiapan dan memastikan pasukan benar-benar bersedia menghadapi Thailand.”

Malaysia berdepan kesukaran untuk menembusi benteng pertahanan Laos yang beraksi dengan cukup tersusun sepanjang babak pertama, namun akhirnya berjaya memecah kebuntuan pada minit terakhir sebelum rehat menerusi jaringan kapten pasukan, Paulo Josué, dari jarak dekat.

Endrick kemudian menggandakan kelebihan Harimau Malaya pada babak kedua sebelum gol sendiri Viengxay Sydavong dan sepakan percuma Wan Kuzain Wan Kamal melengkapkan kemenangan bergaya skuad kendalian Tan.

“Kami sedikit bergelut untuk mendapatkan rentak permainan pada separuh masa pertama kerana Laos bertahan dengan sangat rapat,” kata Tan.

“Kami menghadapi kesukaran untuk menembusi benteng mereka dan menjaringkan gol.

“Gol pembukaan daripada kapten kami, Paulo Josué, amat penting kerana ia memberikan keyakinan kepada seluruh pasukan. Selepas itu, kami bermain dengan jauh lebih baik pada babak kedua. Apabila keyakinan pemain meningkat, jaringan dan corak permainan pasukan turut menjadi lebih lancar.

“Kami tahu Thailand mempunyai barisan pemain yang sangat berkualiti dan mereka akan beraksi di laman sendiri di Stadium Rajamangala. Oleh itu, kami perlu membuat persiapan rapi kerana bakal berdepan lawan yang jauh lebih mencabar.

“Saya yakin para pemain belajar sesuatu daripada perlawanan malam ini mengenai cara bermain dan bekerjasama sebagai satu pasukan. Semangat berpasukan akan menjadi elemen yang amat penting apabila kami menentang Thailand nanti.”

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