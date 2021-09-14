The Malaysian women’s national team left today for Palestine to take part in the qualifying round of the AFC Women’s Asian Cup.
The team under head coach Jacob Joseph has been placed in Group H of the qualifiers against Thailand (19 September 2021) and hosts Palestine (22 September 22).
MALAYSIAN WOMEN’S NATIONAL TEAM
|No
|Name
|Position
|1.
|NURUL AZURIN BINTI MAZLAN
|GOALKEEPER
|2.
|OLEVIA OLGA SABRINUS
|GOALKEEPER
|3.
|ASMA BINTI JUNAIDI
|GOALKEEPER
|4.
|MALINI BINTI NORDIN
|DEFENDER
|5.
|JESSICA SUSANNE MAILU
|DEFENDER
|6.
|STEFFI SARGE KAUR SEARGEANT SINGH
|DEFENDER
|7.
|NURFATIN BINTI ROZANI
|DEFENDER
|8.
|SITI NURFAIZAH BINTI SAIDIN
|DEFENDER
|9.
|HELLMA EMILY JOININ
|DEFENDER
|10.
|MIRA FAZLIANA BINTI AIDI
|DEFENDER
|11.
|NOR SAEMA BINTI CHE TENGAH
|DEFENDER
|12.
|PEDROLIA MARTIN SIKAYUN
|MIDFIELDER
|13.
|JACIAH JUMILIS
|MIDFIELDER
|14.
|ALICE MIC MICHEAL
|MIDFIELDER
|15.
|EVA OLIVIANIE ANTINUS
|MIDFIELDER
|16.
|DADREE ROFINUS
|MIDFIELDER
|17.
|NUR FAIQAH SAFIRA BINTI MOHAMAD FARID
|MIDFIELDER
|18.
|LEE XIN YI ANDREA
|MIDFIELDER
|19.
|WAITIE TAMING
|MIDFIELDER
|20.
|NUR LYANA BINTI SOBERI
|MIDFIELDER
|21.
|NUR FARISHAH ERINNA HISHAM
|MIDFIELDER
|22.
|HENRIETTA JUSTINE
|STRIKER
|23.
|PUTERI NORALISA WILKINSON
|STRIKER
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