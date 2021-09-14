The Malaysian women’s national team left today for Palestine to take part in the qualifying round of the AFC Women’s Asian Cup.

The team under head coach Jacob Joseph has been placed in Group H of the qualifiers against Thailand (19 September 2021) and hosts Palestine (22 September 22).

 

MALAYSIAN WOMEN’S NATIONAL TEAM 

No Name Position
1. NURUL AZURIN BINTI MAZLAN GOALKEEPER
2. OLEVIA OLGA SABRINUS GOALKEEPER
3. ASMA BINTI JUNAIDI GOALKEEPER
4. MALINI BINTI NORDIN DEFENDER
5. JESSICA SUSANNE MAILU DEFENDER
6. STEFFI SARGE KAUR SEARGEANT SINGH DEFENDER
7. NURFATIN BINTI ROZANI DEFENDER
8. SITI NURFAIZAH BINTI SAIDIN DEFENDER
9. HELLMA EMILY JOININ DEFENDER
10. MIRA FAZLIANA BINTI AIDI DEFENDER
11. NOR SAEMA BINTI CHE TENGAH DEFENDER
12. PEDROLIA MARTIN SIKAYUN MIDFIELDER
13. JACIAH JUMILIS MIDFIELDER
14. ALICE MIC MICHEAL MIDFIELDER
15. EVA OLIVIANIE ANTINUS MIDFIELDER
16. DADREE ROFINUS MIDFIELDER
17. NUR FAIQAH SAFIRA BINTI MOHAMAD FARID MIDFIELDER
18. LEE XIN YI ANDREA MIDFIELDER
19. WAITIE TAMING MIDFIELDER
20. NUR LYANA BINTI SOBERI MIDFIELDER
21. NUR FARISHAH ERINNA HISHAM MIDFIELDER
22. HENRIETTA JUSTINE STRIKER
23. PUTERI NORALISA WILKINSON STRIKER

 

#AFF

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