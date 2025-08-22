Sunlight Sports Malaysia buat julung kalinya menganjurkan kejohanan silang sukan serba baharu, “Piala Tiga Saga”, yang menggabungkan tiga sukan popular iaitu bola keranjang, pickleball dan badminton dalam format 3 lawan 3. Sejak bermula pada bulan Julai, kejohanan ini telah mencetuskan sambutan hangat dengan pasukan bertanding merebut jumlah hadiah wang tunai sebanyak RM338,800.

Selepas pusingan awal yang sengit melibatkan Bola Keranjang (26 Julai di MABA Stadium), Pickleball (2–3 Ogos di 9Pickle) dan Badminton (16–17 Ogos di Medalist International Sports Centre), kejohanan ini kini memasuki fasa kemuncaknya dengan pusingan akhir yang berlangsung pada 22–24 Ogos di Sunway Velocity Mall.

Sepanjang tiga hari tersebut, pihak penganjur akan menukar gelanggang dalaman secara bergilir menjadi gelanggang bola keranjang, pickleball dan badminton, bagi membawakan suasana aksi sukan berintensiti tinggi terus ke dalam pusat beli-belah yang sibuk. Para pengunjung berpeluang merasai pengalaman menonton sukan kompetitif dari jarak dekat sambil beriadah membeli-belah, dijangka menarik perhatian ramai untuk berhenti menonton.

Dalam kategori Bola Keranjang 3×3, sebanyak 20 pasukan separuh akhir daripada lima divisyen akan merebut gelaran juara. Untuk Pickleball, 10 pasukan akhir daripada lima divisyen bakal berentap, manakala Badminton—yang kini memasuki edisi ketiga serta merupakan acara terbesar—akan menyaksikan perebutan gelaran juara bagi lapan divisyen.

Nama “Tiga Saga” membawa maksud “tiga legenda, satu pentas”, yang melambangkan semangat kepelbagaian sukan dan kerjasama berpasukan. Berbeza daripada kejohanan sukan tunggal, acara ini berjaya menghimpunkan atlet dari pelbagai disiplin, dengan penyertaan sebanyak 61 pasukan bola keranjang, 106 pasukan pickleball dan 178 pasukan badminton—termasuk 28 pasukan remaja dalam kumpulan Junior Touch ‘n Go. Ini sekali gus membuktikan daya tarikan dan kekuatan kejohanan ini dalam menyatukan komuniti sukan tempatan.

Ketua Bahagian Pemasaran Jenama Sunlight Sports, Teah Yann Ling, menyatakan harapannya agar Piala Tiga Saga dapat menggalakkan perkembangan pelbagai sukan di Malaysia serta memberi peluang kepada masyarakat untuk menikmati keseronokan bersukan melalui persaingan dan interaksi.

“Kami percaya, penganjuran tiga acara utama secara berturut-turut selama tiga hari bukan sahaja menawarkan pengalaman tontonan yang segar dan menarik, malah akan menyuntik tenaga baharu ke dalam landskap sukan Malaysia. Piala Tiga Saga pasti menjadi tumpuan yang tidak boleh dilepaskan oleh para peminat sukan tempatan,” katanya.

