Bima Sakti, the head coach of the Indonesian national Under-16 team, has called up 34 players in preparation for the AFF U16 Championship later this year.

The camp will be held in Jakarta starting this week until 12 March 2022.

“We are grateful to PSSI President (Mochamad Iriawan) for arranging this camp. We hope that through this camp, it will help in the further development of the national U16 squad,” said Bima.

“My hope is that we can form a strong U16 team for the upcoming tournaments.”

Persija Jakarta (with eight players) and Borneo FC (with six players) contributed the most talents to the squad.

INDONESIA U16 TRAINING SQUAD

Steven Alexander Garcia – Asprov Bangka Belitung M. Riski Afrisal Dimas Dinanda Komang Ananta Pramananda Putra – Bali United I Komang Ananta Krisna Putra – Bali United I Putu Harta Mahesa – Bali United Andrika Fatir Rachman – Borneo FC Ridzar Nurviat Subagia – Borneo FC M. Ridho Al Ikhsan – Borneo FC Narendra Tegar Islami – Borneo FC Muhammad Yanuar Sanusi – Borneo FC Muhammad Kafiatur Rizky – Borneo FC Habil Akbar – Bhayangkara FC Irvansyah Afanda – Bhayangkara FC Fachri Alifarozi – Fatto FC Andhika Putra Setiawan – Madura United Muhammad Ihsan Kusuma – Persija Jakarta Ibnu Yazid Al Mustaufiz – Persija Jakarta Figo Dennis Saputrananto – Persija Jakarta Muhammad Sultan Akbar – Persija Jakarta Jehan Pahlevi – Persija Jakarta Femas Aprian Crespo – Persija Jakarta Waliy Marifat – Persija Jakarta Seva Ditya Rangga – Persib Bandung Muhammad Bagus Cahaya Islami – Persib Bandung Zulkifli Lukmansyah – Persib Bandung Rochmad Alvindo – Persebaya Surabaya Muhammad Junino Saputra – Persita Tangerang Yuniar Hanif Budi – PSS Sleman Fadel Ahmad Arrafi – PSS Sleman Achmad Zidan Arrosyid – PSS Sleman Sulthan Zaky Pramana – PSM Makasar Arjuna Tri Wahyudi – PSM Makasar Dirk Lukas Auri – PPLP Papua

#AFF

Pictures Courtesy #PSSI

