The Indonesia Futsal Federation (FFI) have named a provisional squad of 25 players for next month’s ASEAN Futsal Championship 26, slated for 5-12 April 2026 in Thailand.
Coach Hector Souto has included several new faces alongside experienced players to form the training squad that comprises three goalkeepers and 22 outfield players.
Among the experienced players Souto has called up for their title defence are Dewa Rizki Amanda, Yogi Saputra, Muhammad Albagir, and Ardiansyah Runtuboy.
INDONESIA FUTSAL TRAINING SQUAD
Muhammad Albagir (Black Steel FC)
Angga Ariansyah (Unggul FC)
Rizki Afsana (Cosmo JNE)
Piter Everardus Masriat (Black Steel)
Fadal Bachtiar (Kuda Laut Nusantara)
Dewa Rizki Amanda (Cosmo JNE)
Romi Humandri (Pangsuma FC)
Dipo Arrahman (Pangsuma FC)
Singgih Romana Jati (Bintang Timur Surabaya)
Guntur Sulistyo (Bintang Timur Surabaya)
Yogi Saputra (Pangsuma FC)
Rizky Fauzan (Fafage Banua)
Rahmad Zar’in (Asshan FC)
Adityas Priambudi (Black Steel)
Imam Anshori (Pangsuma FC)
Andarias Kareth (Fafage Banua)
Reivan Revian (Cosmo JNE)
Ardiansyah (Bintang Timur Surabaya)
Silfredo Alfred Reko (Moncongbulo FC)
Muhammad Sanjaya (Kuda Laut Nusantara)
Andres Dwi Persada (Unggul FC)
Fadlan Hussein (Bintang Timur Surabaya)
Muhammad Faturrahman (Fafage Banua)
Kris Daniel Yeimo (Black Steel FC).
