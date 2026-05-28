Ketua jurulatih Selangor FC, Kim Pan-gon mengakui rasa gementar dalam aksi final pertama menjadi faktor utama yang menjejaskan pasukannya secara keseluruhan apabila wakil Malaysia itu tewas 3-1 secara agregat kepada Buriram United FC dalam final Kejohanan Kelab ASEAN Shopee Cup™ 2025/26.

Pasukan kendalian Kim memberi tekanan hebat kepada juara bertahan itu pada awal aksi final kedua Rabu lalu, dengan Syahir Bashah menjaringkan gol pada minit ke-18 untuk menyamakan agregat sekali gus mencetuskan keresahan dalam kalangan majoriti 30,889 penyokong di Stadium Buriram.

Namun jaringan daripada Suphanat Mueanta dan Theerathon Bunmathan akhirnya memastikan Buriram United menang 2-1 dalam aksi kedua dan 3-1 secara keseluruhan untuk mempertahankan gelaran yang dimenangi mereka musim lalu.

“Malam ini saya sangat bangga dengan semua pemain Selangor. Kami telah melakukan dengan sangat baik, para pemain dan saya sangat bangga. Saya rasa malam ini sangat positif, saya tidak menyesal,” kata Kim, yang mengambil alih jawatan ketua jurulatih pada Januari lalu.

“Dalam perlawanan di tempat sendiri, saya rasa para pemain tidak biasa bermain di final, sudah lama kami tidak berada di situ dan mereka agak gementar.

“Kami menggalakkan pemain untuk menunjukkan karakter mereka, mereka perlu mewakili para penyokong kami. Ia berhasil dan walaupun bermain di tempat lawan kami tetap yakin. Saya sangat bangga kerana kami mengekalkan karakter permainan kami menentang pasukan yang sangat kuat.

“Kami cuba memperbetulkan beberapa perkara, beberapa taktikal. Ia menjadi, pertahanan kami juga berfungsi dengan sangat baik. Ia sesuatu yang positif.”

Gol Syahir hadir sebagai ganjaran awal yang wajar buat Selangor selepas mereka menguasai suku pertama perlawanan apabila Kim mengarahkan pasukannya tampil lebih agresif untuk menebus kekecewaan kekalahan di hadapan penyokong sendiri dalam aksi pertama.

Namun perubahan taktikal yang dilakukan jurulatih Buriram United, Mark Jackson selepas gol penyamaan Suphanat — apabila beliau mengeluarkan pertahanan Pansa Hemviboon dan memasukkan penyerang Supachai Chaided — berjaya mengubah momentum memihak kepada pasukan Thailand itu sebelum mereka akhirnya memastikan kemenangan.

Walaupun tewas, Kim tetap boleh berbangga dengan penutup musim yang positif selepas Selangor bergelut pada separuh pertama musim ini, menyaksikan jurulatih Katsuhito Kinoshi digantikan oleh pengendali interim Christophe Gamel sebelum jurulatih dari Korea Selatan itu dilantik.

Selain mara ke final Shopee Cup™, Kim turut membawa Selangor menamatkan saingan Liga Super Malaysia di tempat ketiga dan beliau kini sudah mula memandang ke hadapan untuk musim baharu dengan keyakinan dapat membina sesuatu yang lebih baik berdasarkan prestasi lima bulan terakhir.

Selangor, yang memburu trofi utama pertama sejak menjulang Piala Malaysia 2015, tetap boleh berbangga apabila muncul kelab Malaysia pertama mara ke final Shopee Cup™.

“Saya datang pada pertengahan musim dan apabila kami bermain dalam Shopee Cup™, kami sentiasa menunjukkan prestasi cemerlang,” katanya.

“Kami cuba membina karakter permainan kami dalam pertandingan ini dengan corak permainan yang dinamik.

“Dalam final kami bertemu lawan yang sangat sukar, tetapi kami tetap cuba mengekalkan karakter kami. Saya sedikit kecewa kerana kami tidak dapat berada di kedudukan kedua (liga). Kami menilai semula karakter dan DNA pasukan kami dan saya sangat menantikan musim depan.

“Kami akan menjadi lebih kuat. Kami akan mencabar dan kembali ke posisi kami.” – aseanutdfc.com

