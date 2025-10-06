Sabah sekali lagi membuktikan keunggulan mereka dalam arena sukan orang pekak apabila muncul juara keseluruhan pada Sukan Orang Pekak Malaysia ke-22 (SOPMA XXII) yang melabuhkan tirainya hari ini di Kuching, Sarawak.

Atlet Sabah menampilkan prestasi cemerlang sepanjang empat hari penganjuran, menamatkan kempen selaku juara keseluruhan dengan 17 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa, hasil dominasi dalam acara olahraga dan badminton.

Tuan rumah Sarawak menamatkan cabaran di tempat kedua keseluruhan dengan kutipan 9 emas, 4 perak dan 7 gangsa, manakala Wilayah Persekutuan, juara tiga kali terdahulu, berada di tempat ketiga dengan 7 emas, 6 perak dan 10 gangsa.

Hari terakhir pertandingan menyaksikan 11 pingat emas dipertandingkan dalam acara boling tenpin, badminton dan futsal. Sarawak menutup saingan dengan bergaya apabila meraih tiga daripada lima pingat emas boling, termasuk menerusi pemain cemerlang Sia Chew Ing yang memenangi kategori All-Events Wanita dan Masters Wanita, selain membantu Sarawak menjuarai Acara Berpasukan Wanita.

Dalam aksi futsal, Kelantan menewaskan Pahang 4–3 menerusi sepakan penalti selepas terikat 2–2 untuk memenangi emas futsal lelaki, manakala Sabah menundukkan Pulau Pinang 3–1 menerusi penalti dalam final futsal wanita bagi menambah koleksi emas buat kontinjen Borneo itu.

Sabah turut mengekalkan penguasaan dalam badminton, apabila menyapu bersih tiga daripada lima pingat emas akhir — termasuk menerusi Perseorangan Wanita (Trisya Rafael), Beregu Lelaki (Hairul Hakimi/Hazmi Azis), dan Beregu Campuran (Hairul Hakimi/Trisya Rafael). Sarawak turut bersorak apabila Syafiq Phua muncul

juara Perseorangan Lelaki, manakala Pulau Pinang memenangi Beregu Wanita melalui pasangan Dymphna Simon dan Teoh Chia Ling.

Majlis penutupan rasmi yang penuh warna-warni disempurnakan oleh YB Dato Sri Hajah Fatimah Abdullah, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, di Hotel Imperial, Kuching malam ini.

Dato Sri Fatimah menzahirkan rasa bangga atas kejayaan penganjuran SOPMA XXII yang disifatkannya sebagai simbol komitmen Sarawak terhadap keterangkuman dan perpaduan melalui sukan.

“Penganjuran SOPMA XXII bukan sekadar temasya sukan, tetapi manifestasi komitmen kita terhadap semangat inklusif, kebersamaan dan perpaduan nasional,” katanya.

Dalam pengumuman istimewa, beliau, bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak, turut mengumumkan insentif wang tunai kepada pemenang pingat — RM5,000 bagi emas, RM2,000 bagi perak, dan RM1,000 bagi gangsa —sebagai tanda sokongan dan penghargaan kepada komuniti sukan pekak negara.

SOPMA XXII Sarawak 2025 menghimpunkan lebih 800 atlet, pegawai dan sukarelawan dari seluruh negara, bersaing dalam lima acara teras — olahraga, badminton, futsal, boling tenpin dan orienteering, sekali gus menutup tirai temasya dengan semangat kesukanan dan inklusiviti yang tinggi.

Like this: Like Loading...