Berikut merupakan senarai nama 20 pemain yang dipanggil oleh ketua jurulatih futsal kebangsaan, Rakhpol Sainetngam bagi menyertai kem latihan pusat bermula Khamis, 28 Ogos 2025 sebagai persiapan menghadapi saingan Kumpulan G, Kelayakan Piala Asia Futsal 2026 di Stadium Tertutup SUKPA, Kuantan, Pahang bermula 20 hingga 24 September 2025.
BILNAMAPOSISIPASUKAN1.MOHD FIRDAUS AMBIAHFIXOJOHOR DARUL TA’ZIM FC2.MOHAMAD DANIAL ABDUL DAINALAJOHOR DARUL TA’ZIM FC3.MUHAMMAD SAAD ABDUL SANIALAJOHOR DARUL TA’ZIM FC4.MOHD RIDZWAN BAKRIALAJOHOR DARUL TA’ZIM FC5.MAHADIR HARAHAP KHAIRUDDINUNIVERSALJOHOR DARUL TA’ZIM FC6.MOHAMAD AWALUDDIN MAT NAWIPIVOTJOHOR DARUL TA’ZIM FC7.MUHAMMAD EKMAL SHAHRINPIVOTJOHOR DARUL TA’ZIM FC8.MUHAMMAD SYAIFUDDIN SYUKRIGKSELANGOR FC9.MUHAMMAD AIDIL SHAHRIL ROSLIFIXOSELANGOR FC10.MUHAMMAD FARIS MOHD JOHANALASELANGOR FC11.MUHAMMAD HAIQAL HASNORALASELANGOR FC12.SYAHIR IQBAL KHAN AKBAR KHANALASELANGOR FC13.MOHD KHAIRUL EFFENDY MOHD BAHRINALASELANGOR FC14.ZAINULZAHIN SINUANGKPAHANG RANGERS FC15.AHMAD HARITH NA’IM NASIRFIXOPAHANG RANGERS FC16.MUHAMAD NORAKMAL NORIZALALATPAHANG RANGERS FC17.TUAH EIZLAN AMINNUDINUNIVERSALPAHANG RANGERS FC18.MOHD AZHAR ARISGKSABAH19.NAVIN DAS AROKIADASSALAKL CITY FC20.SYED SHAHRUL NIEZAM SYED ABDUL RAHIMUNIVERSALTEERNGGANU FC
Skuad futsal kebangsaan akan menjalani latihan pusat di Arena Futsal FAM, Kelana Jaya dari 28 Ogos hingga 8 September 2025 sebelum mereka ke Bangkok, Thailand dari 8 hingga 14 September 2025 bagi menjalani latihan di sana.Seterusnya mereka akan terbang pulang ke tanah air untuk menyambung kem latihan pusat di Kuantan, Pahang pada 14 hingga 18 September 2025.Bagi perlawanan kelayakan Kumpulan G itu nanti, Malaysia dijadual bertemu Emeriah Arab Bersatu (UAE) bagi perlawanan pertama pada Sabtu, 20 September 2025, diikuti aksi berikutnya bertemu Bangladesh pada Isnin, 22 September 2025 dan Iran pada Rabu, 24 September 2025.Sejumlah 16 pasukan iaitu 8 pasukan juara kumpulan saingan kelayakan (Kumpulan A-H), 7 pasukan tempat kedua terbaik serta tuan rumah, Indonesia akan layak ke pusingan akhir Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia pada Januari 2026.