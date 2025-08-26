The Malaysian Futsal national team will head to Bangkok, Thailand, as they polish up for the qualifying round of the AFC Futsal Asian Cup 2026 next month.
The Malaysians, who are in Group G of the qualifiers, will play the United Arab Emirates (on 20 September 2025), Bangladesh (22 September 2025), and Iran (24 September 2025).
All matches will be played at the SUKPA Indoor Stadium in Kuantan, Pahang.
The squad under Thai coach Rakhpol Sainetngam will be in Bangkok on 8-14 September 2025 after centralised training from 28 August to 8 September 2025 at the FAM Futsal Arena.
After Bangkok, the team will then head straight to Kuantan on 14-18 September 2025.
Only the eight group winners, the seven best runners-up, and host Indonesia will play in the final rounds of the AFC Futsal Asian Cup in Indonesia in January 2026.
MALAYSIA FUTSAL NATIONAL TEAM
|No.
|NAME
|POSITION
|CLUB
|1.
|MOHD FIRDAUS AMBIAH
|FIXO
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|2.
|MOHAMAD DANIAL ABDUL DAIN
|ALA
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|3.
|MUHAMMAD SAAD ABDUL SANI
|ALA
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|4.
|MOHD RIDZWAN BAKRI
|ALA
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|5.
|MAHADIR HARAHAP KHAIRUDDIN
|UNIVERSAL
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|6.
|MOHAMAD AWALUDDIN MAT NAWI
|PIVOT
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|7.
|MUHAMMAD EKMAL SHAHRIN
|PIVOT
|JOHOR DARUL TA’ZIM FC
|8.
|MUHAMMAD SYAIFUDDIN SYUKRI
|GK
|SELANGOR FC
|9.
|MUHAMMAD AIDIL SHAHRIL ROSLI
|FIXO
|SELANGOR FC
|10.
|MUHAMMAD FARIS MOHD JOHAN
|ALA
|SELANGOR FC
|11.
|MUHAMMAD HAIQAL HASNOR
|ALA
|SELANGOR FC
|12.
|SYAHIR IQBAL KHAN AKBAR KHAN
|ALA
|SELANGOR FC
|13.
|MOHD KHAIRUL EFFENDY MOHD BAHRIN
|ALA
|SELANGOR FC
|14.
|ZAINULZAHIN SINUAN
|GK
|PAHANG RANGERS FC
|15.
|AHMAD HARITH NA’IM NASIR
|FIXO
|PAHANG RANGERS FC
|16.
|MUHAMAD NORAKMAL NORIZAL
|ALAT
|PAHANG RANGERS FC
|17.
|TUAH EIZLAN AMINNUDIN
|UNIVERSAL
|PAHANG RANGERS FC
|18.
|MOHD AZHAR ARIS
|GK
|SABAH
|19.
|NAVIN DAS AROKIADASS
|ALA
|KL CITY FC
|20.
|SYED SHAHRUL NIEZAM SYED ABDUL RAHIM
|UNIVERSAL
|TEERNGGANU FC
