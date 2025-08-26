The Malaysian Futsal national team will head to Bangkok, Thailand, as they polish up for the qualifying round of the AFC Futsal Asian Cup 2026 next month.

The Malaysians, who are in Group G of the qualifiers, will play the United Arab Emirates (on 20 September 2025), Bangladesh (22 September 2025), and Iran (24 September 2025).

All matches will be played at the SUKPA Indoor Stadium in Kuantan, Pahang.

The squad under Thai coach Rakhpol Sainetngam will be in Bangkok on 8-14 September 2025 after centralised training from 28 August to 8 September 2025 at the FAM Futsal Arena.

After Bangkok, the team will then head straight to Kuantan on 14-18 September 2025.

Only the eight group winners, the seven best runners-up, and host Indonesia will play in the final rounds of the AFC Futsal Asian Cup in Indonesia in January 2026.

MALAYSIA FUTSAL NATIONAL TEAM

No. NAME POSITION CLUB 1. MOHD FIRDAUS AMBIAH FIXO JOHOR DARUL TA’ZIM FC 2. MOHAMAD DANIAL ABDUL DAIN ALA JOHOR DARUL TA’ZIM FC 3. MUHAMMAD SAAD ABDUL SANI ALA JOHOR DARUL TA’ZIM FC 4. MOHD RIDZWAN BAKRI ALA JOHOR DARUL TA’ZIM FC 5. MAHADIR HARAHAP KHAIRUDDIN UNIVERSAL JOHOR DARUL TA’ZIM FC 6. MOHAMAD AWALUDDIN MAT NAWI PIVOT JOHOR DARUL TA’ZIM FC 7. MUHAMMAD EKMAL SHAHRIN PIVOT JOHOR DARUL TA’ZIM FC 8. MUHAMMAD SYAIFUDDIN SYUKRI GK SELANGOR FC 9. MUHAMMAD AIDIL SHAHRIL ROSLI FIXO SELANGOR FC 10. MUHAMMAD FARIS MOHD JOHAN ALA SELANGOR FC 11. MUHAMMAD HAIQAL HASNOR ALA SELANGOR FC 12. SYAHIR IQBAL KHAN AKBAR KHAN ALA SELANGOR FC 13. MOHD KHAIRUL EFFENDY MOHD BAHRIN ALA SELANGOR FC 14. ZAINULZAHIN SINUAN GK PAHANG RANGERS FC 15. AHMAD HARITH NA’IM NASIR FIXO PAHANG RANGERS FC 16. MUHAMAD NORAKMAL NORIZAL ALAT PAHANG RANGERS FC 17. TUAH EIZLAN AMINNUDIN UNIVERSAL PAHANG RANGERS FC 18. MOHD AZHAR ARIS GK SABAH 19. NAVIN DAS AROKIADASS ALA KL CITY FC 20. SYED SHAHRUL NIEZAM SYED ABDUL RAHIM UNIVERSAL TEERNGGANU FC

