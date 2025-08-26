The Malaysian Futsal national team will head to Bangkok, Thailand, as they polish up for the qualifying round of the AFC Futsal Asian Cup 2026 next month.

The Malaysians, who are in Group G of the qualifiers, will play the United Arab Emirates (on 20 September 2025), Bangladesh (22 September 2025), and Iran (24 September 2025).

All matches will be played at the SUKPA Indoor Stadium in Kuantan, Pahang.

The squad under Thai coach Rakhpol Sainetngam will be in Bangkok on 8-14 September 2025 after centralised training from 28 August to 8 September 2025 at the FAM Futsal Arena.

After Bangkok, the team will then head straight to Kuantan on 14-18 September 2025.

Only the eight group winners, the seven best runners-up, and host Indonesia will play in the final rounds of the AFC Futsal Asian Cup in Indonesia in January 2026.

MALAYSIA FUTSAL NATIONAL TEAM 

No.NAMEPOSITIONCLUB
1.MOHD FIRDAUS AMBIAHFIXOJOHOR DARUL TA’ZIM FC
2.MOHAMAD DANIAL ABDUL DAINALAJOHOR DARUL TA’ZIM FC
3.MUHAMMAD SAAD ABDUL SANIALAJOHOR DARUL TA’ZIM FC
4.MOHD RIDZWAN BAKRIALAJOHOR DARUL TA’ZIM FC
5.MAHADIR HARAHAP KHAIRUDDINUNIVERSALJOHOR DARUL TA’ZIM FC
6.MOHAMAD AWALUDDIN MAT NAWIPIVOTJOHOR DARUL TA’ZIM FC
7.MUHAMMAD EKMAL SHAHRINPIVOTJOHOR DARUL TA’ZIM FC
8.MUHAMMAD SYAIFUDDIN SYUKRIGKSELANGOR FC
9.MUHAMMAD AIDIL SHAHRIL ROSLIFIXOSELANGOR FC
10.MUHAMMAD FARIS MOHD JOHANALASELANGOR FC
11.MUHAMMAD HAIQAL HASNORALASELANGOR FC
12.SYAHIR IQBAL KHAN AKBAR KHANALASELANGOR FC
13.MOHD KHAIRUL EFFENDY MOHD BAHRINALASELANGOR FC
14.ZAINULZAHIN SINUANGKPAHANG RANGERS FC
15.AHMAD HARITH NA’IM NASIRFIXOPAHANG RANGERS FC
16.MUHAMAD NORAKMAL NORIZALALATPAHANG RANGERS FC
17.TUAH EIZLAN AMINNUDINUNIVERSALPAHANG RANGERS FC
18.MOHD AZHAR ARISGKSABAH
19.NAVIN DAS AROKIADASSALAKL CITY FC
20.SYED SHAHRUL NIEZAM SYED ABDUL RAHIMUNIVERSALTEERNGGANU FC

