Tiga pemain berkongsi kedudukan pendahulu kategori lelaki A (16-18 tahun) selepas tamat hari pertama kejohanan golf Srixon 100PLUS Remaja Antarabangsa 2025 yang membuka saingannya pada hari ini di Kelab Golf Kota Permai, (KPGCC) Shah Alam.

Cuaca panas dan angin yang kuat nyata menguji kemampuan pemain pemain yang tampak bergelut untuk mempamer aksi terbaik.

Hari pertama menyaksikan dua pemain negara, Ammer Aiman Mohd Fauzi, dan Muhd Danial Muhd Nazari serta wakil Korea Selatan, Woosung Sun berkongsi kedudukan selaku pendahulu selepas menutup hari pertama dengan catatan 74 pukulan 2 di atas par.

Mereka berkelebihan tiga pukulan didepan tiga lagi pemain yang turut berkongsi kedudukan kedua; Ahn Seungyun (Korea Selatan), serta dua pemain Indonesia Margoz Marvin Kamengmau dan Axel Keefe Pangetsu dengan catatan 77 pukulan.

Manakala wakil Filipina, Zachary Aiden Villaroman dikedudukan ketiga dengan 78 pukulan pada hari pertama.

Kategori Wanita A (16-18 tahun) menyaksikan pemain Indonesia Ni Putu Alida Brigitte Lie mengungguli hari pertama selepas menutup 18 lubang pertama dengan catatan 73 pukulan 1 di atas par.

Kedudukan Alida bagaimanapun belum selesa kerana diekori rapat wakil Malaysia Ngo Yi Belle yang hanya dibezakan dengan satu pukulan selepas mencatat 74 pukulan dua di atas par manakala seorang lagi pemain negara, Jamie Tan Huan Ying dikedudukan ketiga dengan catatan hari pertama 76 pukulan 4 di atas par.

Kategori Lelaki B (13-15 tahun) menyaksikan wakil Vietnam Ngo Thanh Son muncul pendahulu dengan catatan 74 pukulan dua di atas par manakala kategori Perempuan B (13-15 tahun) diungguli pemain China, Wang Enxi dengan catatan par 72.

TAMAT

Keputusan Hari Pertama

Lelaki A (16-18 tahun)

1 AMMER AIMAN B. MOHD FAUZI 74

2 MUHAMMAD DANIAL B. MUHAMMAD NAZARI 74

3 WOOSUNG SUN 74

4 AHN SEUNGHYUN 77

5 MARGOZ MARVIN KAMENGMAU 77

6 AXEL KEEFE PANGESTU 77

7 ZACHARY AIDEN VILLAROMAN 78

Perempuan A (16 – 18 tahun)

1 NI PUTU ALIDA BRIGITTE LIE 73

2 NGO YI BELLE 74

3 JAMIE TAN HUAN YING 76

4 AYESHA GUPTA 76

5 HIROKA YAMAMOTO 79

Lelaki B (13-15 tahun)

1 NGO THANH SON 74

2 MUHAMMAD AFHAM B. OTHMAN 75

3 THITIWAT PITURONGKAPITUK 75

4 MARU CHOI 77

5 BAE JINHYUK 80

Perempuan B (13-15 tahun)

1 WANG ENXI 72

2 ANUSHKA GUPTA 73

3 JANE SIM 76

4 KEIRA JUSTINE QUE 76

5 PARK KYOUNGWON 76

6 MAVIS CHUA 76

7 QI YAM YI 76

