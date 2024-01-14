大马超级1000赛圆满落幕，压轴大戏上演了中国“梁王组合”梁伟铿与王昶逆转印度的兰基雷迪与谢提的好戏，以9比21、21比18、21比17斩获新赛季首个男双冠军。这也是本赛事唯一世界排名前二之间的较。

男单决赛，中国的石宇奇以14比21、13比21不敌丹麦名将安东森。石宇奇生涯8次交锋第3次输给对手。尽管石宇奇无缘新年首冠，当他下周世界排名仍将时隔6年多重返世界第二，坐稳中国一哥位置。

女单世界第一安洗莹经过3局苦战，10比21、21比10、21比18逆转戴资颖登顶，为韩国摘得首冠。安洗莹在去年赛会屈居亚军，此番再闯女单决赛，终于成功缔造历史。曾4度夺得大马公开赛冠军的小戴，则无缘在退役前再添1冠。本仗也是两人第14次交手，小戴仅取3胜，最近一次交手是去年12月年终总决赛的冠军战。

中国女双内战，刘圣书与谭宁完成下克上，轰出2个21比18战胜队友张殊贤与郑雨，勇夺冠军，并终止双方交手2连败。这场胜利也意味着刘圣书与谭宁这组合在奥运入选赛资格战中抢得先机。因为目前中国世界第一陈清晨与贾一凡稳获奥运出线资格，而这组合与张殊贤与郑雨则争取另一出线权，而今日冠军加持下，出线机会就大增。

日本东渡组合渡边勇大与东野有纱以直落两局21比18、21比15轻取韩国的“金银组合”金元昊与郑娜银，抢得新年头彩。这也是双方第四次交手，日本组合第一次战胜金元昊与郑娜银，而且仅用37分钟就完成横扫。

渡边勇大与东野有纱过去多年都在颜伟德麾下训练，也感激这名大马籍教练贡献，东野有纱说：“颜伟德教练一直都会和我们沟通，会助我们进行重点加强。”

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