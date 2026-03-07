A total of 14 teams have been confirmed for the MEA Futsal Thai League 2026

Defending champions Hongyen Thakam will once again do battle against the likes of 14-time champions Chonburi Bluewave and four-time winner Port ASM.

Hongyen will be looking to win their fourth Futsal Thai League title in a row.

MEA FUTSAL THAI LEAGUE 2026

Hongyen Thakam

Port Authority ASM

Thammasat Stallions

Phetchaburi Rajabhat University Club

Black Pearl United

Blue Wave Chonburi Futsal Club

Kasem Bundit FC

Bangkok FC

Christian United Futsal Club (formerly Srinakharinwirot Aymane)

Nonthaburi Futsal Club

Surat Thani Futsal Club

Royal Thai Navy Futsal Club

Nakhon Ratchasima JT Truck 2023 Futsal Club (New Team)

Phuket United Futsal Club (Formerly Aymane Futsal Center)

