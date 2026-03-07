A total of 14 teams have been confirmed for the MEA Futsal Thai League 2026
Defending champions Hongyen Thakam will once again do battle against the likes of 14-time champions Chonburi Bluewave and four-time winner Port ASM.
Hongyen will be looking to win their fourth Futsal Thai League title in a row.
MEA FUTSAL THAI LEAGUE 2026
Hongyen Thakam
Port Authority ASM
Thammasat Stallions
Phetchaburi Rajabhat University Club
Black Pearl United
Blue Wave Chonburi Futsal Club
Kasem Bundit FC
Bangkok FC
Christian United Futsal Club (formerly Srinakharinwirot Aymane)
Nonthaburi Futsal Club
Surat Thani Futsal Club
Royal Thai Navy Futsal Club
Nakhon Ratchasima JT Truck 2023 Futsal Club (New Team)
Phuket United Futsal Club (Formerly Aymane Futsal Center)
