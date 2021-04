With one month left until the start of the 104th edition of the Giro d’Italia, the race’s host cities celebrate their link with the Corsa Rosa by illuminating their landmarks in pink.

As the countdown to the Grande Partenza hits one month to go, the race’s stage cities light up their landmarks, monuments, streets and piazzas in pink to celebrate the Corsa Rosa. The initiative has been created in partnership with Enel, the official sponsor of the Maglia Rosa for the 104th Giro d’Italia.

Organized by RCS Sport, this year’s Giro will start in Turin on 8 May, to finish in Milan on 30 May. Turin and the Piemonte Region are set to host the Grande Partenza for the first time in 10 years, on the occasion of the 160th anniversary of the unification of Italy.

Stage by stage, here are the monuments that have been lit up in pink to celebrate the Giro: STAGE 1 – 08/05/2021 – TURIN – TURIN (ITT): THE MOLE ANTONELLIANA.

– TURIN – TURIN (ITT): THE MOLE ANTONELLIANA. STAGE 2 – 09/05/2021 – STUPINIGI (NICHELINO) – NOVARA: THE CUPOLA OF BASILICA OF SAN GAUDENZIO IN NOVARA.

– STUPINIGI (NICHELINO) – NOVARA: THE CUPOLA OF BASILICA OF SAN GAUDENZIO IN NOVARA. STAGE 3 – 10/05/2021 – BIELLA – CANALE: THE BATTISTERO IN BIELLA AND SAN VITTORE CHURCH’S BELL TOWER IN CANALE.

– BIELLA – CANALE: THE BATTISTERO IN BIELLA AND SAN VITTORE CHURCH’S BELL TOWER IN CANALE. STAGE 4 – 11/05/2021 – PIACENZA – SESTOLA: THE PALAZZO FARNESE IN PIACENZA AND SESTOLA’S CASTLE.

– PIACENZA – SESTOLA: THE PALAZZO FARNESE IN PIACENZA AND SESTOLA’S CASTLE. STAGE 5 – 12/05/2021 – MODENA – CATTOLICA: THE PALAZZO DUCALE IN MODENA AND THE FOUNTAIN OF SIRENS IN CATTOLICA.

– MODENA – CATTOLICA: THE PALAZZO DUCALE IN MODENA AND THE FOUNTAIN OF SIRENS IN CATTOLICA. STAGE 6 – 13/05/2021 – GROTTE DI FRASASSI – ASCOLI PICENO: THE ABBEY OF SAN VITTORE DELLE CHIUSE (GROTTE DI FRASASSI) AND PALAZZO DEI CAPITANI IN ASCOLI PICENO.

– GROTTE DI FRASASSI – ASCOLI PICENO: THE ABBEY OF SAN VITTORE DELLE CHIUSE (GROTTE DI FRASASSI) AND PALAZZO DEI CAPITANI IN ASCOLI PICENO. STAGE 7 – 14/05/2021 – NOTARESCO – TERMOLI: TERMOLI’S CATHEDRAL.

– NOTARESCO – TERMOLI: TERMOLI’S CATHEDRAL. STAGE 8 – 15/05/2021 – FOGGIA – GUARDIA SANFRAMONDI: THE FONTANA DEL SELE IN FOGGIA AND THE MEDIEVAL CASTLE IN GUARDIA SANFRAMONDI.

– FOGGIA – GUARDIA SANFRAMONDI: THE FONTANA DEL SELE IN FOGGIA AND THE MEDIEVAL CASTLE IN GUARDIA SANFRAMONDI. STAGE 9 – 16/05/2021 – CASTEL DI SANGRO – CAMPO FELICE: THE BASILICA OF SANTA MARIA ASSUNTA IN CASTEL DI SANGRO AND CAMPO FELICE’S SKI SLOPES.

– CASTEL DI SANGRO – CAMPO FELICE: THE BASILICA OF SANTA MARIA ASSUNTA IN CASTEL DI SANGRO AND CAMPO FELICE’S SKI SLOPES. STAGE 10 – 17/05/2021 – L’AQUILA – FOLIGNO: L’AQUILA’S CATHEDRAL AND THE PORTA FIRENZE BRIDGE IN FOLIGNO.

– L’AQUILA – FOLIGNO: L’AQUILA’S CATHEDRAL AND THE PORTA FIRENZE BRIDGE IN FOLIGNO. STAGE 11 – 19/05/2021 – PERUGIA – MONTALCINO: THE FONTANA MAGGIORE IN PERUGIA AND THE MONTALCINO FORTRESS.

– PERUGIA – MONTALCINO: THE FONTANA MAGGIORE IN PERUGIA AND THE MONTALCINO FORTRESS. STAGE 12 – 20/05/2021 – SIENA – BAGNO DI ROMAGNA: FONTE GAIA (PIAZZA DEL CAMPO) IN SIENA; THE FONTANA DELLE TERME IN BAGNO DI ROMAGNA.

– SIENA – BAGNO DI ROMAGNA: FONTE GAIA (PIAZZA DEL CAMPO) IN SIENA; THE FONTANA DELLE TERME IN BAGNO DI ROMAGNA. STAGE 13 – 21/05/2021 – RAVENNA – VERONA: DANTE ALIGHIERI’S TOMB IN RAVENNA AND JULIET’S BALCONY IN VERONA.

– RAVENNA – VERONA: DANTE ALIGHIERI’S TOMB IN RAVENNA AND JULIET’S BALCONY IN VERONA. STAGE 14 – 22/05/2021 – CITTADELLA – MONTE ZONCOLAN: PORTA BASSANO IN CITTADELLA AND SUTRIO’S TOWNHALL.

– CITTADELLA – MONTE ZONCOLAN: PORTA BASSANO IN CITTADELLA AND SUTRIO’S TOWNHALL. STAGE 15 – 23/05/2021 – GRADO – GORIZIA: THE HOUSE OF MUSIC IN GRADO AND GORIZIA’S CASTLE.

– GRADO – GORIZIA: THE HOUSE OF MUSIC IN GRADO AND GORIZIA’S CASTLE. STAGE 16 – 24/05/2021 – SACILE – CORTINA D’AMPEZZO: THE CHURCH OF SAINT NICOLÒ BISHOP IN SACILE AND THE BELLTOWER IN CORTINA D’AMPEZZO.

– SACILE – CORTINA D’AMPEZZO: THE CHURCH OF SAINT NICOLÒ BISHOP IN SACILE AND THE BELLTOWER IN CORTINA D’AMPEZZO. STAGE 17 – 26/05/2021 – CANAZEI – SEGA DI ALA: THE PORDOI PASS AND THE LOCAL MALGA IN SEGA DI ALA.

– CANAZEI – SEGA DI ALA: THE PORDOI PASS AND THE LOCAL MALGA IN SEGA DI ALA. STAGE 18 – 27/05/2021 – ROVERETO – STRADELLA: THE BELL OF THE FALLEN IN ROVERETO AND THE BASILICA OF SAN MARCELLO IN MONTALINO IN STRADELLA.

– ROVERETO – STRADELLA: THE BELL OF THE FALLEN IN ROVERETO AND THE BASILICA OF SAN MARCELLO IN MONTALINO IN STRADELLA. STAGE 19 – 28/05/2021 – ABBIATEGRASSO – ALPE DI MERA: ABBIATEGRASSO’S BELLTOWERS.

– ABBIATEGRASSO – ALPE DI MERA: ABBIATEGRASSO’S BELLTOWERS. STAGE 20 – 29/05/2021 – VERBANIA – VALLE SPLUGA (ALPE MOTTA): VERBANIA’S TOWNHALL AND THE SHRINE OF OUR LADY OF EUROPE AT ALPE MOTTA.

– VERBANIA – VALLE SPLUGA (ALPE MOTTA): VERBANIA’S TOWNHALL AND THE SHRINE OF OUR LADY OF EUROPE AT ALPE MOTTA. STAGE 21 – 30/05/2021 – SENAGO – MILAN (ITT): SENAGO’S TOWNHALL AND PALAZZO MARINO IN MILAN.

Like this: Like Loading...