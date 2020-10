Hari pertama 100PLUS Cabaran Ranking Junior Kebangsaan 2020 menyaksikan persaingan sengit bagi perebutan kedudukan teratas perseorangan lelaki dan perempuan.

Jacky Kok Jing Hong yang diletak selaku pilihan utama nyata berdepan tentanga sengit meskipun berjaya melakar kemenangan dalam kesemua perlawanan hari ini.

Aksi pertama yang berlangsung disebelah pagi, Jacky menang straight set ke atas Jimmy Wong 21-16, 21-12 sebelum melebarkan rekod kemenangan selepas menundukkan Muhd Fazriq Mohd Razif 21-11, 21-13.

“Saya turun tanpa tekanan dan fokus satu mata demi satu mata. Saya tidak lihat kumpulan A mudah kerana setiap pemain mahukan kemenangan.

“Kami mula berlatih sejak Julai lalu dan teruja untuk bermain dan mencari semula momentum ketika pertandingan,”kata Jacky.

Jacky Kok Jing Hong berkongsi dua mata, namun berada di tangga ketiga dibelakang Ong Zhen Yi dan pendahulu semasa Ong Ken Yon.

Manakala kumpulan B didominasi Eogene Ewe Eon yang turut mengekalkan rekod kemenangan 100 peratus hari ini.

Sesi pagi, Eogene menang straight set ke atas Muhd Adam Shah 21-, 16, 21-15 sebelum menutup hari pertama dengan kemenangan kedua selepas bangkit daripada kekalahan untuk menundukkan Rex Hooi Shao Herng 19-21, 21-19, 21-9.

Saingan perseorangan wanita kumpulan A pula menyaksikan Khor Jin Weng mendominasi carta selepas melakar kemenangan ke atas Joanne Ng May Yin dengan kemenangan straight set 21-8, 21-15.

Manakala kumpulan B pula, persaingan sengit melibatkan dua pemain dimana Siti Nurshuhaini Azman mengetuai kumpulan selepas melakar kemenangan dalam dua perlawanan hari ini.

Shuhaini membuka saingan dengan kemenangan straight set 21-15, 21-14 ke atas Lim Yi wei sebelum menewaskan Chan Wen Tse 23-21, 21-15.

“Sesi pagi agak mudah untuk saya tetapi perlawanan sesi petang agak sukar diawal kerana saya lambat panas namun berjaya mengawal permainan.

Secara keseluruhan masih banyak lagi yang perlu saya lakukan jika mahu mendominasi kumpulan ini kerana lawan yang cukup sengit terutama Loh Zhi Wei,”kata Shuhaini.

Sementara itu Loh Zhi Wei melakar kemenangan pertama selepas menang ke atas Chong jie Yu 21-11, 21-10

Sementara kumpulan C diungguli Siti Zulaikha Mohd Azmi yang menundukkan Wong Lily dan Adiyna Anuar untuk kemenangan berturut turut sekaligus mengumpul dua mata .

Dalam saingan bergu lelaki, Beh Chun Meng-Goh Boon Sze bangkit daripada ketinggalan sebelum menang ke atas pasangan Kok Jia Cheng-Ooi Yi Hern 21-9, 21-13 untuk memimpin kumpulan.

75 pemain remaja perseorangan serta bergu lelaki dan perempuan bawah 18 tahun akan berkampung di Stadium Juara Bukit Kiara bermula 12 hingga 16 Oktober.

Manakala saingan yang dijadual bermula dari 20-23 Oktober akan menentukan ranking pemain pemain dalam setiap divisyen.

Tiga pemain teratas perseorangan lelaki dan dua pemain teratas bagi kategori perseorangan wanita di setiap kumpulan akan layak beraksi ke peringkat ‘playoff’ dan akan beraksi dengan pemain pemain senior bermula dari 3 hingga 6 November dimana venue pertandingan adalah di Akademi Badminton Malaysia (BAM).

Ini merupakan pertandingan pertama yang dilangsungkan secara tertutup melibatkan pemain pemain remaja selepas dibenarkan kembali menjalani latihan secara berperingkat di ABM pada Julai lalu.

Keputusan Perlawanan (sesi pagi)

7:30 AM BS-A – Ong Zhen Yi vs Anson Cheong (21-9, 21-11)

7:30 AM BS-A – Ong Ken Yon vs Chia Jeng Hon (21-15, 21-10)

7:30 AM BS-A – Chua Kim Sheng vs Justin Hoh (20-22, 21-12, 21-17)

7:30 AM BS-A – Poopathi Velayutham vs Muhd Fazriq (21-19, 21-9)

7:30 AM BS-A – Jacky Kok Jing Hong vs Jimmy Wong (21-16, 21-12)

7:30 AM BS-B – Dylan Ooi Ding Sheng vs Jan Jireh Lee (21-14,14-21, 21-19)

7:30 AM BS-B – Low Han Chen vs Ferdinan Ramno (21-17, 21-13)

7:30 AM BS-B – Eogene Ewe Eon vs Muhd Adam Shah (21-16, 21-15)

7:30 AM BS-B – Rex Hooi Shao Herng vs Muhd Faiq (21-14, 21-8)

7:30 AM GS-A – Khor Jing Wen vs Joanne Ng May Yin (21-8, 21-15)

7:30 AM GS-A – Myisha Mohd Khairul vs Tan Zhing Yi (8-21, 21-13, 21-18)

7:30 AM GS-B – Chan Wen Tse vs Tan Shen Thing (21-13, 24-22)

7:30 AM GS-B – Siti Nurshuhaini vs Lim Yi Wei (21-15, 21-14)

7:30 AM GS-B – Ong Xin Yee vs Chong Jie Yu (21-11, 21-13)

7:30 AM BD – Beh Chun Meng-Goh Boon Zhe vs Bryan Jeremy-Liew Xun (21-9, 21-13)

7:30 AM BD – Muhd Haikal-Wan Muhd Arif vs Kok Jia Cheng+Ooi Yi Hern (12-21, 21-15, 21-17)

9:00 AM BS-C – Aaron Tai vs Kang Khai Xing (21-18, 26-24)

9:00 AM BS-C – Yeow Chun Cher vs Tamilarasukumar (21-10, 13-21, 21-17)

9:00 AM BS-C – Hanz Haiqal vs Kee Is Qian (21-12, 21-18)

9:00 AM BS-D – Lim Wei Hou vs Chee Hong Wei (21-14, 22-20)

9:00 AM BS-D – Ayu Fu Sheng vs Mohd Amzar Hakimi (19-21, 21-10, 21-17)

9:00 AM BS-D – Lee Yen Wei vs Low Hao Feng (22-20, 21-9)

9:00 AM GS-D – Noraqilah Maisarah vs Christine Lam (21-17, 14-21, 21-17)

9:00 AM GS-D – Shaneesa Shahidi vs Yeap Phoi Lin (21-15, 21-19)

9:00 AM GS-C – Siti Zulaikha vs Wong Lily (21-9, 21-13)

9:00 AM GS-C – Adiyna Anuar vs Tan Zhing Hui (21-18, 13-21, 21-18)

9:00 AM GS-C – Oo Shan Zi vs Carmen Ting (21-11, 21-18)

Keputusan perlawanan (sesi petang)

3:00 PM BS-A – Jacky Kok Jing Hong vs Muhd Fazriq (21-11, 21-13)

3:00 PM BS-A – Ong Zhen Yi vs Chi Jeng Hon (21-16, 14-21, 21-17)

3:00 PM BS-A – Ong Ken Yon vs Chua Kim Sheng (19-21, 21-18, 21-14)

3:00 PM BS-A – Justin Hoh vs Poopathi Velayutham (21-19, 22-20)

3:00 PM BS-A – Jimmy Wong vs Anson Cheong (21-12, 21-11)

3:00 PM BS-B – Eogene Ewe Eon vs Rex Hooi Shao Herng (19-21, 21-19, 21-9)

3:00 PM BS-B – Dylan Ooi Ding Sheng vs Low Han Chen (21-14, 21-10)

3:00 PM BS-B – Muhd Adam Shah vs Ferdinan Ramno (21-18, 21-19)

3:00 PM BS-B – Muhd Faiq vs Jan Jireh Lee (17-21, 21-13, 21-6)

3:00 PM GS-B – Loh Zhi Wei vs Chong Jie Yu (21-11, 21-10)

3:00 PM GS-B – Siti Nurshuihaini vs Chan Wen Tse (23-21, 21-15)

3:00 PM GS-B – Ong Xin Yee vs Lim Yi Wei (18-21, 21-19, 21-16)

4:30 PM BS-C – Lok Hong Quan vs Hanz Haiqal (21-23, 21-17, 21-17)

4:30 PM BS-C – Aaron Tai vs Tamilarasukumar (21-14, 21-11)

4:30 PM BS-C – Yeow Chun Cher vs Kee Is Qian (22-20, 21-19)

4:30 PM BS-D – Kong Teck Joon vs Lee Yen Wei (21-18, 23-21)

4:30 PM BS-D – Lim Wei Hou vs Mohd Amzar Hakimi (21-18, 23-21)

4:30 PM BS-D – Ayu Fu Sheng vs Low Hao Feng (21-13, 21-14)

4:30 PM GS-D – Yeap Phoi Lin vs Christine Lam (21-15, 21-18)

4:30 PM GS-D – Shaneesa Shahidi vd Noraqilah Maisarah (21-18, 21-9)

4:30 PM GS-C – Siti Zulaikha vs Adiyna Anuar (21-16, 21-16)

4:30 PM GS-C – Oo Shan Zi vs Tan Zhing Hui (21-14, 14-21, 21-18)

4:30 PM GS-C – Carmen Ting vs Wong Lily (21-14, 21-6)

