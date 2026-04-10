China’s third seeds Liang Wei Keng/Wang Chang were sent crashing out in the quarterfinals, falling to lower-ranked compatriots He Ji Ting/Ren Xiang Yu at the Badminton Asia Championships 2026 today.
In their first career meeting, He/Ren produced a composed display to prevail 21-19, 21-15 in 42 minutes, sealing one of the standout results of the round.
Malaysia’s challenge also ended after defending champions Aaron Chia/Soh Wooi Yik bowed out in a hard-fought three-game defeat to Korea’s Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju, going down 21-19, 26-28, 21-13.
Hosts China will now look to He/Ren to carry home hopes as they prepare to face top seeds Kim Won-Ho/Seo Seung-Jae. The Koreans advanced with a 21-18, 21-16 win over Indonesia’s Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi.
Kim/Seo hold the edge heading into the semifinal, having won both previous meetings against the Chinese pair.
Indonesia’s Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri also progressed in confident fashion, defeating Chinese Taipei’s Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen 21-15, 21-18. They will take on Kang/Ki for a place in the final.
Women’s doubles: Liu/Tan steady, Indonesia spring surprise
Top seeds Liu Sheng Shu/Tan Ning stayed firmly on course for back-to-back titles, easing past Chinese Taipei’s Hsieh Pei-shan/Hung En-tzu 21-14, 21-13.
The biggest upset came from Indonesia’s Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, who continued their impressive run by defeating Japan’s sixth seeds Rin Iwanaga/Kie Nakanishi 21-12, 21-16 to reach their first semifinals.
China’s Li Yi Jing/Luo Xu Min also caused a stir by eliminating Malaysia’s second seeds Pearly Tan/Thinaah Muralitharaan 21-13, 21-15.
They will face Japan’s Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto, who advanced with a straight-games win over Indonesia’s Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.
Mixed doubles: Malaysians fall, top seeds remain in control
Malaysia’s fourth seeds Chen Tang Jie/Toh Ee Wei suffered a surprise exit, losing 21-19, 21-17 to Korea’s Kim Jae-Hyeon/Jang Hae-Jeong.
The Korean pair will face Japan’s Yuta Watanabe/Maya Taguchi, who edged past Chinese Taipei’s Yang Po-hsuan/Hu Ling-fang 26-24, 21-16.
Top seeds Feng Yanzhe/Huang Dongping continued their strong run, setting up a semifinal clash with Thailand’s Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran.
RESULTS
Men’s Doubles – Quarterfinal Results
[1] Kim Won Ho/Seo Seung-Jae (KOR) bt Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi (INA) 21-18, 21-16
He Ji Ting/Ren Xiang Yu (CHN) bt [3] Liang Wei Keng/Wang Chang (CHN) 21-19, 21-15
[5] Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (INA) bt Lee Fang-chih/Lee Fang-Jen (TPE) 21-15, 21-18
Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju (KOR) bt [2] Aaron Chia/Soh Wooi Yik (MAS) 21-19, 26-28, 21-13
Semifinals
[1] Kim Won Ho/Seo Seung-Jae vs He Ji Ting/Ren Xiangyu
[5] Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju
Women’s Doubles – Quarterfinal Results
[1] Liu Shengshu/Tan Ning (CHN) bt [7] Hsieh Pei-shan/Hung En-tzu (TPE) 21-14, 21-13
Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti (INA) bt [6] Rin Iwanaga/Kie Nakanishi (JPN) 21-12, 21-16
[5] Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (JPN) bt Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (INA) 21-11, 21-16
[8] Li Yi Jing/Luo Xu Min (CHN) bt [2] Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (MAS) 21-13, 21-15
Semifinals
[1] Liu Shengshu/Tan Ning vs Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti
[5] Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto vs [8] Li Yi Jing/Luo Xu Min
Mixed Doubles – Quarterfinal Results
[1] Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (CHN) bt Chen Cheng-Kuan/Hsu Yin-Hui (TPE) 21-10, 21-18
[3] Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (THA) bt [6] Guo Xin Wa/Chen FangHui 19-21, 21-17, 21-15
Yuta Watanabe/Maya Taguchi (JPN) bt Yang Po-hsuan/Hu Ling-fang (TPE) 26-24, 21-16
Kim Jae-hyeon/Jang Hae-jeong (KOR) bt [4] Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (MAS) 21-19, 21-17
Semifinals
- [1] Feng Yanzhe/Huang Dongping vs [3] Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran
- Yuta Watanabe/Maya Taguchi vs Kim Jae-Hyeon/Jang Hae-Jeong